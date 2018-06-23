В Тюмени администратора магазина избили замороженной курицей: видео
Нетрезвая жительница Тюмени избила замороженной курицей администратора одного из городских сетевых магазинов, после чего набросилась на кассира супермаркета. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел, когда женщине не понравилось, что курица продается в замороженном виде, а не в охлажденном.
На кадрах, опубликованных в Сети, запечатлена вторая часть происшествия - нападение на кассира. На записи видно, как хулиганка набрасывается на женщину, наносит ей несколько ударов и начинает душить. После того как пострадавшая оказывается на полу без сознания, злоумышленница спокойно покидает место драки.
По сообщениям местных СМИ, пострадавшую госпитализировали с сотрясением мозга.
Ранее в Интернете было опубликовано видео, на котором запечатлено, как на одной из улиц Магадана произошла драка с участием полицейского.