Во Франкфурте-на-Майне поставили памятник погибшим в плену советским гражданам

Во Франкфурте-на -Майне открыли памятник советским военнопленным и людям, которых угоняли на принудительные работы в нацистскую Германию.

Монумент в виде креста установили на самом большом кладбище города, где похоронены более 600 советских граждан, в том числе 80 детей.

Перед открытием мемориала была проведена долгая кропотливая работа с архивами, чтобы установить все имена погибших. Еще два года ушло на улаживание юридических вопросов.