Премьер-министра Канады оштрафовали за очки

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо заплатит штраф в размере 100 долларов за то, что не задекларировал две пары солнцезащитных очков, которые он получил в подарок.

Штраф главе правительства Канады выписал местный наблюдательный орган по этике за несоблюдение закона о конфликте интересов. Согласно канадскому законодательству в случае получения премьер-министром подарка стоимостью свыше 200 долларов он обязан в течение месяца сообщить об этом.

Как пишет CBC, Трюдо не уведомил власти о двух парах солнцезащитных очков, которые глава Кабмина провинции Остров Принц Эдуард Уэйд Маклауклан подарил ему и его супруге.

Пресс-секретарь Трюдо Элеаноре Катенаро объяснила что, глава правительства Канады не задекларировал очки по причине «административной ошибки», которая произошла из-за того, что форма декларации была заполнена неверно.