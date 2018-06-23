Бывшую участницу «Дома-2» нашли мертвой в Москве

Экс-участницу реалити шоу «Дом-2» Анастасию Тарасюк нашли мертвой в Москве. Она выпала с 19-го этажа элитного жилого комплекса «Золотые ключи». Об этом 23 июня сообщила газета «Известия».

Тарасюк снимала в этом доме квартиру. Как рассказали знакомые девушки, она не работала, жилье оплачивал женатый мужчина, с которым Анастасия встречалась.

Очевидцы заметили девушку, стоявшую на балконе верхнего этажа, и сообщили об этом консьержу. Он, в свою очередь, вызвал полицию и службу спасения, но те приехать не успели. Предсмертной записки на месте происшествия найдено не было.

Бывшая участница «Дома-2» состояла на учете у нарколога и лечилась от алкогольной зависимости. Девушка также страдала от анемии и месяц пролежала в больнице.