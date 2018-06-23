Надо держать литовское население в постоянном напряжении - Петров о словах Грибаускайте про «военное вторжение» России

Ведущий программы «Задело» Николай Петров комментирует слова президента Литвы Дали Грибаускайте о готовности ее страны защищаться в случае так называемого «военного вторжения» России.

Николай Петров: Мы тут с вами смотрим матчи, удивляемся и переживаем за Месси и Аргентину. Держим пальцы крестом за нашу сборную, с удивлением и уважением наблюдаем за тем, как болельщики самых разных стран собирают на своих трибунах разный футбольный мусор. В этот самый момент, знаете, как голос из преисподней, как заунывный утробный вой с баскервильских болот, с холодных балтийских пустошей раздается старая песня, о которой, признаться, мы уже совсем забыли. Наша хорошая знакомая Даля Грибаускайте вспомнила вдруг о главном. О наболевшем.

Отвечая на вопрос немецкого журнала Spiegel о том, как президент Литвы оценивает опасность российского вторжения, она сказала буквально следующее:

«Опасность велика, если мы не будем постоянно заботиться о своей обороноспособности. Если мы покажем, что можем и хотим обороняться, на нас никто не нападет. Литовцы должны быть готовы - ментально, политически, технологически, душой и сердцем. Важны долг и воля к обороне. Если наш народ и наши партнеры будут к этому готовы, то не будет причин нас оккупировать».

Как говорится, приехали. Вот смотрите, у нас в России сейчас чемпионат мира по футболу. Танцы, кричалки, братание и всеобщая дружба народов. Литовские болельщики, немного, наверняка тоже приехали, благо близко. Простите, с чего вдруг Грибаускайте заводить эту шарманку про «вторжение»? Учения НАТО вроде бы уже закончились. Можно было бы и остудить пропагандистский пар и заткнуть свисток. Журнал Шпигель даже инфографику разместил с бывшими и нынешними границами Варшавского договора, где над беззащитными балтийскими странами нависает чудовищная российская группировка в 830 тысяч человек с тысячами танков и самолетов.

Нет, я понимаю, что надо держать литовское население в постоянном напряжении по поводу того, что Россия вот-вот нападет. Опять же евроатлантическая солидарность, возможные приятные денежные и другие вливания на безопасность. Другие полезные штуки. Но проблема в том, что за этот постоянный нервный напряг приходится платить.

И не Грибаускайте платит. Литва давно занимает первое место по потреблению алкоголя в Евросоюзе и по числу самоубийств, кстати, тоже. Совпадение? Как говорится, не думаю!

А главный вопрос: зачем России нужно все это? Нападать и оккупировать Литву? - остается без ответа. Может, у них там все медом намазано? Газ в земле, нефть в скважинах, небо в алмазах? У меня есть только один ответ. Ну, кроме желания Дали Грибаускайте напоминать о себе экстравагантными заявлениями, чтобы ни в Брюсселе, ни в Вашингтоне не забыли, что есть такая удивительная женщина. Кстати, с абсолютно советским прошлым. Дочь сотрудника НКВД, студентка ленинградского университета, член КПСС с 1983 года, преподаватель Вильнюсской партийной школы.

Я не знаю, входит ли сейчас в школьную программу по литературе Салтыков-Щедрин, или его давно поменяли на Солженицына и обратно. Но мы-то должны помнить - и президент Литвы, выпускница советской школы, тоже наверняка помнит, - что был такой город Глупов с его градоначальниками, отметившимися самыми разными индивидуальными особенностями. И был там некто с механическим органчиком, исполнявшим только два слова: «не потерплю» и «разорю». Вот у госпожи Грибаускайте то же самое, только два слова другие: «Россия» и «вторжение».