Эрдоган рассказал, что общего между ним и Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган считает президента РФ Владимира Путина и себя наиболее опытными политиками в Генассамблее ООН. Об этом он рассказал в интервью телеканалу TRT.

«Скажу предельно понятно. Сейчас в Генассамблее ООН <…> лишь два по-настоящему опытных политика: это президент (России Владимир – ред.) Путин и я», - сказал глава государства

При этом Эрдоган добавил, что «возможно, есть кто-то еще», но он не припоминает.

Свою точку зрения глава государства объяснил тем, что и он и Владимир Путин занимали должности как премьеров, так и президентов.

«Мы занимали посты президентов и премьер-министров», - заявил журналистам турецкий лидер.

Реджеп Эрдоган отметил, что он и Владимир Путина «многого достигли, но впереди еще много задач».

В апреле этого года было опубликовано видео, как Реджеп Эрдоган «увел» девушку у Владимира Путина ради хорошего кадра.