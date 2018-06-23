В ДНР заявили о провальном наступлении ВСУ на юге республики

Военные силы Украины ночью напали на позиции сил ополчения, которые расположены на юге самопровозглашенной Донецкой народной республике. Об этом заявил представитель оперативного командования ДНР, сообщило Донецкое агентство новостей.

Он рассказал, что примерно в час ночи силовики пытались улучшить позиции южнее населенного пункта Коминтерново и выдвинулись двумя группами общей численностью до 15 человек.

В командовании пояснили, что силовики были замечены, и по ним открыли огонь. Атаку удалось отбить. Погибли три украинских военнослужащих, еще четыре получили ранения. Со стороны ополченцев пострадал один человек.