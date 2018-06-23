Военный самолет разбился в США

Самолет A-29 Super Tucano ВВС США рухнул в штате Нью-Мексико. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление представителей авиабазы Холломан.

Крушение произошло в пятницу около 11:30 по местному времени (22:30 по мск) недалеко от полигона Ред Рио. Пилота, который получил травмы, госпитализировали. Информация о втором военнослужащем уточняется.

A-29 Super Tucano-модель бразильского легкого турбиновинтового штурмовика EMB-314 Super Tucano, созданного для ВВС США. Его используют в качестве самолета летной подготовки, разведки и авиационной поддержки войск.