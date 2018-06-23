Второй аргентинский фанат поплатился за оскорбление россиянки на ЧМ-2018
Аргентинец опубликовал видео, на котором просит девушку повторить непристойные слова не незнакомом ей языке.
Фото: Patricia Bullrich / twitter
Еще один футбольный фанат из Аргентины снял на видео, как просит девушку повторять неприличные слова на незнакомом ей языке. Это уже второй случай за текущую неделю. Ролик опубликовал в Сети некий Клаудио Фиттереру.
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич незамедлительно отреагировала на инцидент. В своем Twitter она сообщила, что Фиттереру запрещено посещать футбольные матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления девушки.
Ранее другого аргентинца Фернандо Пенови также лишили права посещать матчи мундиаля за оскорбление россиянки. Мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором попросил девушку сказать непристойные слова на незнакомом ей испанском языке.