Второй аргентинский фанат поплатился за оскорбление россиянки на ЧМ-2018

Еще один футбольный фанат из Аргентины снял на видео, как просит девушку повторять неприличные слова на незнакомом ей языке. Это уже второй случай за текущую неделю. Ролик опубликовал в Сети некий Клаудио Фиттереру.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич незамедлительно отреагировала на инцидент. В своем Twitter она сообщила, что Фиттереру запрещено посещать футбольные матчи ЧМ-2018 из-за оскорбления девушки.

Ранее другого аргентинца Фернандо Пенови также лишили права посещать матчи мундиаля за оскорбление россиянки. Мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором попросил девушку сказать непристойные слова на незнакомом ей испанском языке.