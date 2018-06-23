В императорской гробнице в Китае найдены останки неизвестного животного

Британские археологи нашли останки неизвестного животного в императорской гробнице в Китае.

Как пишет газета «Известия», во время изучения захоронений бабушки первого китайского императора Цинь Шихуана (259–210 годы до н. э.) в провинции Шэньси, вместе с человеческими останками археологи обнаружили скелеты нескольких животных.

По информации издания, череп одного из зверей специалисты не смогли идентифицировать, однако археологи предположили, что он принадлежал разновидности гиббонов, именуемой Junzi imperialis.

Отметим, что по мнению ученых такой вид гиббонов вымер около 300 лет назад из-за деятельности человека.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области археологи обнаружили под землей город, построенный 700 лет назад.