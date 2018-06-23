США обвинили Китай в попытках ослепить американских летчиков

США с сентября 2017 года зафиксировали 20 попыток ослепить лазерами американских летчиков во время полета над Тихим океаном. Об этом сообщило CNN со ссылкой на исочники в вооруженных силах США.

Последний случай произошел примерно две недели назад.

Отмечается, что ни одна из попыток не привела к травмам.

Американцы подозревают в причастности к инцидентам Китай, но доказательств этому нет.

По мнению представителя МИД КНР Гэна Шуана, эти обвинения беспочвенный и сфабрикованы.