Опубликовано новое фото автомобиля проекта «Кортеж»

Новая фотография седана Aurus Senat, сделанная на территории Кремля, появилась в Сети. Автомобиль представительского класса был разработан в рамках проекта «Кортеж», вместе с одноименным президентским лимузином.

На снимке, опубликованном в социальной сети «ВКонтакте», запечатлена бронированная версия седана Aurus Senat. Сообщается, что такие машины есть лишь в кремлевском гараже ФСО.

Автомобиль будет представлен широкой публике в августе этого года во время международного автосалона в Москве, а его розничные продажи стартуют в 2019 году.

Седан будет собираться небольшими партиями (приблизительно по 200 автомобилей ежегодно). Предполагается, что стоимость небронированной версии такой машины составит 6-7 миллионов рублей.