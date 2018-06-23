Страны ОПЕК согласовали увеличение добычи нефти

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ на один миллион баррелей в сутки. Об этом рассказал министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех, сообщил Bloomberg.

Аль-Фалех добавил, что совокупный рост добычи не будет более одного миллиона баррелей в сутки.

Как рассказал госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву, фактический рост добычи ОПЕК составит 700 тысяч баррелей в сутки.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи добавил, что организация, прежде чем принимает какое-либо решение, изучает расчеты, смотрит и использует метрику и данные дургих агентств. Он поделился, что считает решение альянса соответствует ситуации на мировом рынке.

Министр энергетики ОАЭ отметил, что союз планирует вернуться к полноценной реализации сделки по сокращению добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки в целом, а не отдельно для каждой страны.

Тем не менее, министр нефти Ирана Бижан Намар Зангане сообщил, что его страна согласна на смягчение текущих уровней при условии, что наращивание добычи не будет нарушать договоренностей ОПЕК+ 2016 года.

Следующая встреча стран-участниц ОПЕК состоится 3 декабря в Вене.