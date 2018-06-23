Савченко предупредила Киев о проблемах «и с Запада, и с Востока»

Депутат Верховной рады Надежда Савченко во время судебного заседания, на котором решался вопрос об избрании ей меры пресечения, заявила, что власти Украины могут получить проблемы и с Запада, и с Востока, если не прекратят войну в Донбассе.

Надежду Савченко арестовали 20 марта после того, как Верховная рада сняла с нее неприкосновенность. Ее обвинили по семи статьям, в том числе и за подготовку теракта и государственного переворота.

15 мая суд продлил ее арест до 13 июля включительно. Депутату грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Политик обвинения отвергает, но признает, что говорила о терактах.

В июне Савченко написала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором содержится просьба помиловать в России 66 заключенных украинцев.