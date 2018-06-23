Вице-премьер Италии предрек распад ЕС

Заместитель итальянского премьер-министра Маттео Сальвини уверен, что разногласия между странами ЕС по некоторым вопросам, включая миграционный кризис, могут пагубно повлиять на основы Евросоюза и уничтожить блок.

«В течение года будет понятно, сохранится ли Евросоюз или нет», — сказал он в интервью изданию «Шпигель».

Заместитель итальянского премьера добавил, что этот вопрос решится во время обсуждения бюджета ЕС накануне выборов в Европарламент, которые состоятся в следующем году.

Маттео Сальвини напомнил, что Италия находится в центре миграционного кризиса в Европе. По его словам, самая большая часть мигрантов из Северной Африки прибывает именно к итальянским берегам.

«Мы больше не можем принять ни одного человека», - отметил вице-премьер.

При этом он подчеркнул, что руководство Италии хотело бы «куда-нибудь отправить» часть прибывших в страну мигрантов.