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Семь тысяч судеб солдат и офицеров ГВП: в Москве открыли монумент военным прокурорам и следователям, сражавшимся во время ВОВ

Валентин Гвоздев, Роман Захаров
06:15 23.06.2018
В церемонии открытия памятника приняли участие потомки работников Главной военной прокуратуры, воевавших с нацистской Германией.

Взгляд устремленный вдаль. Левой рукой капитан прижимает походную сумку с документами, в правой, держит автомат. Ведь военные прокуроры на фронте не только расследовали преступления, но и сражались, часто поднимая в бой и ведя за собой батальоны и роты.

Образ этого капитана – собирательный, за ним 7 тысяч судеб солдат и офицеров подразделений ГВП. Каждый четвертый из них погиб во время сражений – под Москвой, на Украине, в Польше и в Германии. 11 Героев Советского Союза – после войны стали военными юристами. Среди них Иван Калиберда, он одним из первых форсировал Днепр, за что получил звезду Героя. Сегодня он живет на Украине, но состояние здоровья не позволило ему присутствовать на открытии памятника. В Москву приехал его сын.

«Мне позвонил мой товарищ, который смотрит регулярно передачи канала "Звезда" и он узнал о том, что открывается памятник военным прокурорам и там прозвучала наша фамилия», - сказал сын Героя СССР Ивана Калиберды Анатолий Калиберда в беседе с корреспондентом телеканала «Звезда».

Этот монумент – результат колоссальной работы. Более трех лет члены Совета ветеранов Главной военной прокуратуры, по крупицам собирали в архивах информацию о погибших и пропавших без вести, разыскивали родственников. Даже помогали работе скульптора в качестве консультантов.

«С интересом работали со мной военные историки Главной военной прокуратуры, они буквально до деталей мне так сказать, помогали, нам с сыном. Где какие складки, где какие шовчики, где какие погоны и там действительно специфика была. То есть мы старались максимально учитывать их рекомендации», - поделился воспоминаниями о проделанной работе скульптор, Народный художник РФ Владимир Суровцев.

В числе героев, чей образ увековечен в бронзе, особо выделяется судьба прокурора 242 стрелковой дивизии Алексея Ивановича Муругова. Сражаясь с нацистами под Вязьмой, потеряв в бою ногу, он попал в плен. Несмотря на увечье, он вёл агитацию среди военнопленных, инициировал акции неповиновения и организовывал побеги из лагеря. Он погиб под пытками в 43м.

Символично, что идея увековечить в этом монументе память героев – принадлежит фронтовику-юристу. Деньги начали собирать военные прокуроры и следователи, а ещё – родственники погибших на фронте солдат и офицеров подразделений ГВП. Всего за несколько месяцев нашли нужную сумму – и вот она – народная память.

«Монумент символизирует бессмертный героизм и силу духа военного поколения. Взывает к нашей памяти, к нашим чувствам, глубокому почтению жертвам минувшей войны. Отныне это место станет священным для нынешнего и последующего поколений военных прокуроров. И должно напоминать нам всем, что самое ценное, к чему стремится человечество – это мирная и спокойная жизнь», - заявил главный военный прокурор РФ Валерий Петров.

Мемориал находится на территории главной военной прокуратуры. Но доступ к нему будет открыт не только для работников ведомства. Любого желающего отдать дань памяти фронтовикам-юристам, обещают пускать в этот сквер. Ведь они творили историю не только профессии, а всей страны.

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