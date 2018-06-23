Посольство РФ в Великобритании отправило письмо посетившему Солсбери принцу Чарльзу

Посольство РФ в Великобритании направило письмо принцу Чарльзу после его визита в Солсбери. Об этом диппредставительство сообщило на своей странице в Facebook.

О визите принца в Солсбери узнали из сообщений СМИ. В своем письме диппредставительство изложило позицию России по отравлению бывшего британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии: Москва непричастна к этому инциденту, требует доступ к расследованию и пострадавшим российским гражданам, а также сожалеет из-за грубого нарушения международного права.

Кроме того, посольство отметило количество писем британских граждан, которые не понимают бездоказательных обвинений и других действий властей по отношению к России. В послании также предлагается совместно провести расследование

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском городе Солсбери 4 марта. Великобритания предъявила обвинения России. Москва свою вину категорически отрицает.

Ранее стало известно, что принц Чарльз со своей супругой прибыл в Солсбери, чтобы узнать, как в городе налаживается жизнь после «химической атаки».