Додон рассказал об опасности резолюции Генассамблеи ООН по Приднестровью

Как заявил президент Молдавии Игорь Додон, принятая Генеральной ассамблеей ООН резолюция по Приднестровью нанесет серьезный ущерб российско-молдавским отношениям.

По словам главы Молдавии, инициатива исключительно «обострит ситуацию в республике». Додон отметил, что принятая резолюция ухудшит политические позиции Кишинева и только отдалит урегулирование приднестровского конфликта. Об этом передают РИА Новости.

Напомним, ранее Молдавия выразила глубокую обеспокоенность «по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова» и выдвинула в ООН инициативу о выводе российских войск со своей территории.