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Более 7 тонн гумпомощи доставили российские военнослужащие нуждающимся семьям в Восточной Гуте

Алексей Головко
05:00 23.06.2018
Жители города Кафр-Батна в сирийском районе Восточная Гута заблаговременно выстроились в очередь у входа в местный дом культуры для получения гуманитарной помощи.

В населенном пункте Кафр-Батна в районе Восточная Гута сотрудники российского ЦПВС провели очередную гуманитарную акцию. Сюда привезли 7,5 тонн продуктов и средств гигиены. Жители города заблаговременно выстроились в очередь у входа в местный дом культуры. И за пакетами, и коробками подходили со специальными талонами в руках – так местная администрация стремиться, чтобы помощь попала тем, кто нуждается больше всех.

«У нас в городе действует команда волонтеров, которая помогает при распределении гуманитарной помощи. Как только мы узнали об акции, то оперативно сформировали списки, собрали информацию о наиболее нуждающихся 500 семьях и пригласили их сегодня сюда», - рассказал глава населенного пункта Кафр-Батна Тофик Бахадж.

Кафр-Батну от боевиков освободили почти три месяца назад, и с тех пор жизнь здесь заметно изменилась, в том числе – и усилиями местной администрации, которая начинает проводить электричество и ремонтировать водопровод.  

«Восстановился мир, и почти сразу у нас заработали школы и больницы. Совсем другая жизнь началась», - отметила жительница Рубада Бан.

«Мы жили в постоянном страхе. Боевики постоянно угрожали оружием. Заставляли работать на себя. Но сейчас вернулась законная власть и при поддержке российской армии теперь мы в безопасности. Это самое главное», - отметил житель Ибрагим Хасан Наджар.

Все же медицинская помощь, особенно детям, остается проблемой. Поэтому здесь же открывается временный медпункт российские военврачей. За день они обычно успевают обслужить 70-80 человек.  

«К нам приходят с различными жалобами – повышенное артериальное давление, боли в животе. Дети обращаются с инфекционными и ОРЗ. Есть люди, которые обращаются после боевых травм, сами знаете, в каком районе мы находимся. Все что от нас зависит - консультативная и амбулаторная помощь - мы оказываем», – рассказал начальник отделения медицинского обеспечения ЦПВС Дамаск Владимир Тютюнников.

В Кафр-Батну российский гуманитарный конвой приезжает уже второй раз. И все эти акции не случайны – российский ЦПВС пристально мониторит ситуацию в пригородах Дамаска, и помощь приходит туда, где она действительно необходима.  

«Порядка 500 семей получают помощь. Очень нам благодарны. Мы подведем итоги и, если потребуется, то будем предоставлять еще помощь во взаимодействии с администрацией города и провинции», – рассказал представитель ЦПВС Тимур Хакимов.

Иная ситуация сейчас наблюдается в районах Сирии, которые находятся под контролем международной коалиции во главе США. В апреле заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявлял, что после завершения операции коалиции в Ракке были разрушены или повреждены до 80% домов.  Тяжелая гуманитарная ситуация, которая складывается в Ракке, уже вызывает серьезную озабоченность у целого ряда международных правозащитных организаций.

Российские военные находятся в Сирии на основании подписанного между Россией и Сирией соглашения, выполняя на территории этого государства различные задачи, в том числе гуманитарного характера.  

В мае заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Микдад заявлял, что силы США находятся на территории Сирии нелегитимно, по его словам, они находятся в Сирии без согласования и считаются оккупантами.  

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