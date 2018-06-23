Беспилотный автомобиль доехал из Москвы в Казань без помощи человека

Машина на автопилоте добралась из Москвы в Казань в полностью автономном режиме.

Автомобиль преодолел расстояние в 790 километров за 11 часов. 99% пути удалось проехать абсолютно без помощи человека. Водитель находился в машине на случай непредвиденных обстоятельств, но не принимал никакого участия в езде.

Это было первое испытание прототипа, прошедшее в условиях реального дорожного движения. К тому же, как видно на кадрах ролика, иногда шел дождь. Видео путешествия опубликовано на Youtube-канале «Яндекс.Такси».