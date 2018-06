Bloomberg удалило «скандальную» карту с «нейтральным» Крымом

Американское агентство Bloomberg удалило «скандальную» карту мира, на которой российский Крым был обозначен «нейтральной» территорией. Ранее к такому решению призвало посольство Украины в Вашингтоне, при этом потребовав закрасить полуостров в украинские цвета.

Однако оригинальное изображение по-прежнему доступно в Twitter.

Journalism should be correct. Bloomberg @business,don’t play into Russian aggressive games&propaganda!#Crimea is temporarily under Russia’s occupation, but it is & will be an integral part of #Ukraine’s territory Please, correct the map, Crimea should be marked in yellow as 🇺🇦 pic.twitter.com/sxIFMB0rrS