США приостановили ряд учений с Южной Кореей

США приостановили две программы военных учений с Южной Кореей на неопределенное время. Они должны были состояться в ближайшие три месяца, уточняется в заявлении Пентагона.

Речь идет об учениях «Защитники свободы» и о программе военно-морского обмена.

«В целях поддержки осуществления договоренностей на высшем уровне в Сингапуре и в рамках координации с нашим союзником – Республикой Корея, министр обороны Мэттис на неопределенный срок приостановил некоторые учения», – отметила пресс-секретарь военного ведомства США Дана Уайт.

По ее словам, Пентагон решил поддержать предстоящие дипломатические переговоры, которые должны состояться под руководством госсекретаря США Майка Помпео, уточняет Reuters.

Ранее в Пентагоне назвали слабое место армии США.