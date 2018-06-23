В Госдуме рассказали о механизме повышения пенсий с 2019 года

Как сообщает депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина, в случае, если пенсионное законодательство будет изменяться, повышение пенсий с 2019 года будет происходить в рамках действующего механизма индексации.

«Порядок повышения пенсии уже заложен в действующем законодательстве и предполагается, что ровно по этому порядку мы будем действовать в 2019 году», — заявила Баталина.

По ее словам, на данный момент нет необходимости изменять обсуждаемую модель. Об этом сообщают РИА Новости.

Между тем, председатель Партии пенсионеров России выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста будет способствовать росту пенсий.