В Госдуме рассказали о механизме повышения пенсий с 2019 года
Как сообщают в Государственной думе, порядок повышения уже заложен и меняться не будет.
Фото: Alexander Legky / Russian Look / Globallookpress
Как сообщает депутат Госдумы, заместитель секретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина, в случае, если пенсионное законодательство будет изменяться, повышение пенсий с 2019 года будет происходить в рамках действующего механизма индексации.
«Порядок повышения пенсии уже заложен в действующем законодательстве и предполагается, что ровно по этому порядку мы будем действовать в 2019 году», — заявила Баталина.
По ее словам, на данный момент нет необходимости изменять обсуждаемую модель. Об этом сообщают РИА Новости.
Между тем, председатель Партии пенсионеров России выразил уверенность в том, что повышение пенсионного возраста будет способствовать росту пенсий.