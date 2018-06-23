ВСУ повредили газопровод при обстреле ДНР

Во время обстрела территории самопровозглашенной Донецкой Народной Республики украинские силовики повредили газопровод, который расположен на юге региона в селе Саханка.

Как уточняет Донецкое агентство новостей, жители поселка остались без газоснабжения.

«В результате минометного обстрела получил повреждение газопровод в Саханке по улице 60 лет Октября. В настоящее время жители поселка остаются без газоснабжения», - говорится в сообщении.

Между тем известно, что подача газа не может быть восстановлена из-за тех же обстрелов. По данным агентство, ВСУ ведут обстрел с помощью минометов калибра 120 мм.

Ранее политолог Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что власти Украины лишь делают вид, что хотят вернуть Донбасс.