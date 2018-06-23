Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными в ООН

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал себя и президента России Владимира Путина самыми опытными политиками в Генеральной Ассамблее ООН.

Также он охарактеризовал отношения Анкары и Москвы как хорошие. Вывод о самом большом опыте Эрдоган сделал, основываясь на сроках президентства и нахождения на посту премьер-министра.

«У нас получается общий процесс в течение 15-16 лет. Есть и результаты, и то, что предстоит сделать», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, у него с Путиным и у Турции с Россией — хорошие отношения, которые проявились в ходе операции «Оливковая ветвь», проведенной Анкарой на севере Сирии, и в переговорах по сирийскому урегулированию в Астане и Сочи. Слова Эрдогана приводят РИА Новости со ссылкой на его интервью телерадиокомпании TRT.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что предложил России совместно производить зенитные ракетные системы С-500.