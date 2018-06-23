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Западные СМИ обнаружили роковую ошибку политики США в отношении РФ

Наталия Майорова
03:23 23.06.2018
Автор американского издания отметил, что власти США совершали ошибки в своей политике не только в нынешнее время, но и при предыдущих американских президентах.
Западные СМИ обнаружили роковую ошибку политики США в отношении РФ
Фото: pixabay.com

Американский журнал The National Interest назвал «самую роковую ошибку» политики властей США за период после окончания холодной войны. Автор материала Дейв Маджумдар подчеркнул, что этим недочетом является расширение НАТО на Восток.

По мнению издания, такое решение якобы посеяло «семена вражды» между Москвой и Вашингтоном.  

Кроме того, Маджумдар сообщил, что такие действия НАТО привели к появлению «антизападных тенденций в российском обществе». Автор материала предположил, что эти решения якобы возродили дух холодной войны.

«Белому дому удалось расширить НАТО, однако он не сумел интегрировать Россию в новую структуру трансатлантической безопасности», - отметил Маджумдар.

Более того, в своем материале автор сообщил, что экспансия Североатлантического альянса в период президентства Билла Клинтона стала основой «для конфронтации с Москвой», а действия НАТО при Джордже Буше-младшем якобы довели отношения между странами «до самого низкого уровня за период после холодной войны».

Ранее США предупредили Европу о «набирающей силу России».

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