Украина делает вид, что пытается вернуть Донбасс – политолог

Политолог Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил, что власти Украины лишь делают вид, что хотят вернуть Донбасс.

По его словам, свои планы Киев озвучил «и пять, и десять лет назад», однако до сих пор Украина так и не реализовала свои намерения.

«Они взяли на себя эту проблему и делают вид, что все еще пытаются Донбасс завоевать», - цитирует слова Ищенко «ПолитНавигатор».

Ранее экс-посол Украины в Хорватии, советник главы министерства по вопросам временно оккупированных территорий Александр Левченко рассказал, в чем, по его мнению, заключается план Б по вопросу Донбасса.