МКС «приподнимется» над Землей на 700 метров

Орбита Международной космической станции изменится 23 июня. Высота ее полета увеличится на 700 метров.

Согласно данным Центра управления полетами, двигатель грузового корабля «Прогресс МС-08», пристыкованного к МКС, начнет свою работу в 11 часов 15 минут по московскому времени. Проработает он 208 секунд, увеличив тем самым среднюю высоту орбиты станции на 700 метров. В целом, она составит после этого 404,9 километра. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на головной научный институт Роскосмоса ЦНИИмаш.

Между тем, космонавт Олег Артемьев опубликовал в социальных сетях видео, которое он снял из иллюминатора МКС. Ему удалось снять пролет спутника мимо станции.