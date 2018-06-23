Кадыров на комбайне собрал урожай «Ахмата»

Глава Чечни Рамзан Кадыров лично собрал первый урожай нового сорта пшеницы «Ахмат», названной в честь первого президента республики Ахмата-Хаджи Кадырова.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на власти региона, чеченский лидер сел за руль комбайна и убрал первый участок поля. По словам министра сельского хозяйства Чечни, новый сорт озимой пшеницы «Ахмат» выведен сотрудниками Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Как заявил министр, сорт устойчив к болезням, засухе и полеганию, и обладает самым высоким показателем урожайности.

Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сделал игрока сборной Египта по футболу Мухамеда Салаха почетным гражданином республики. Произошло это во время торжественного ужина в честь футбольной команды.