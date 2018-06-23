Россия может обезвредить Украину одним ударом – политолог

Политолог Владимир Корнилов заявил, что если Россия официально облегчит процедуру выдачи паспортов для граждан Украины, то для Киева это станет очень сильным ударом.

Между тем Корнилов отметил, что если бы украинцы могли получать российские паспорта и обустраиваться в России, то Украина бы полностью опустела.

«Вот это будет куда более солидный удар для визового режима. И если мы сейчас заявим о реальной возможности облегченного получения российских паспортов для граждан Украины, вот тут вы увидите, как будут выть в Киеве и на Западе в связи с тем, что мы поступаем таким образом», - цитирует его слова «ПолитНавигатор».

Ранее сообщалось, что Украина откроет восемь визовых центров в России.