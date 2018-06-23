Молдавия выдвинула в ООН инициативу о выводе российских войск со своей территории

Генеральная ассамблея ООН призывает Россию совершить вывод своих войск. Проект резолюции предложила Молдавия, соавторами стали еще 10 стран. 64 государства выступили в поддержку документа, против — 14. 83 страны воздержались.

Молдавия выразила глубокую обеспокоенность «по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства-члена ООН». Об этом сообщают РИА Новости.

Как отмечается в проекте, на территории Молдавии не должно остаться российских войск и вооружения. В предварительной повестке 73-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН будет рассмотрен вопрос о «полном выводе иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова».

Между тем, ранее жители Приднестровья выступили с концертом, посвященным Дню России для российских военнослужащих.