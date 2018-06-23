Обнаружен новый вирус на Android, скрывающийся под видом полезного приложения

Специалисты по кибер-безопасности компании ESET обнаружили новый троян, который распространяется под видом полезного приложения для платформы Android.

Программа HeroRat запускается на гаджетах пользователей, скачавших поддельные приложения в неофициальных магазинах. Злоумышленники предлагают выгодные предложения по привлечению новых пользователей в социальные сети покупателя или подарок в виде криптовалюты. Как только пользователь соглашается, программа выдает сообщение об ошибке и инсценирует самоудаление. Но на самом деле продолжает работать.

HeroRat начинает полностью контролировать технику пользователя: крадет личную информацию и самостоятельно меняет настройки. Преступники также способны управлять действиями вируса через бот в мессенджере Telegram.

Троян продается. В зависимости от набора функций, стоимость вредоносного алгоритма варьируется от 25 до 100 долларов.

Между тем, назван самый популярный смартфон на Android. Специалисты проанализировали рынок гаджетов и объявили, какое устройство, функционирующее на операционной системе от Google, является самым популярным.