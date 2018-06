Киев потребовал перекрасить Крым на карте в украинские цвета

Украинское посольство в США вознегодовало после того, как американское агентство Bloomberg опубликовало карту с изображением Украины без Крыма. Киев потребовал от журналистов исправить изображение и обвинил СМИ якобы в «российской пропаганде».

Посольство Украины в США в своем Twitter обратилось к изданию Bloomberg с требованием перекрасить Крым в украинские цвета на опубликованной карте. Более того, ведомство обвинило Bloomberg в некорректности и призвало «не играть в российские агрессивные игры», вновь заявив о том, что полуостров якобы является частью Украины.

Карта, из-за которой разразился скандал, была опубликована СМИ в связи с выборами в странах с развивающейся экономикой. На изображение попала и Украина, которая была окрашена в желтый цвет, а также Россия – темно-серого цвета. Однако же Крым был закрашен в светло-серый цвет.

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n