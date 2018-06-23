Названа полезная для сердца доза кофе

Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выявили, что при регулярном употреблении кофе клеткам сердечно-сосудистой системы практически не страшны повреждения.

Как уточняет портал MedicalXpress, благодаря кофеину происходит активизация белка р27. Он имеется в митохондриях основных типов клеток сердца. Таким образом, функции эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов, улучшаются.

Ученые добавили, что «запустить» такой эффект становится возможным при достаточном поступлении кофеина в организм. Причем исследователи выявили, что для этого необходимо употреблять четыре чашки кофе, однако о каком объеме идет речь – не уточняется.

В частности, такое защитное действие для сердца кофе может оказывать при диабете, ожирении или возрастных изменениях. По данным исследователей, результаты работы можно применять как в качестве дополнительного диетического фактора для людей пожилого возраста, так и при составлении общей терапевтической стратегии.

Ранее ученые назвали главную причину заболеваний сердца и сосудов.