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Названа полезная для сердца доза кофе

Наталия Майорова
00:28 23.06.2018
По данным исследователей, четыре чашки кофе улучшают защитные функции клеток сердечно-сосудистой системы.
Названа полезная для сердца доза кофе
Фото: pixabay.com

Ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выявили, что при регулярном употреблении кофе клеткам сердечно-сосудистой системы практически не страшны повреждения.

Как уточняет портал MedicalXpress, благодаря кофеину происходит активизация белка р27. Он имеется в митохондриях основных типов клеток сердца. Таким образом, функции эндотелиальных клеток, которые выстилают внутреннюю поверхность сосудов, улучшаются.

Ученые добавили, что «запустить» такой эффект становится возможным при достаточном поступлении кофеина в организм. Причем исследователи выявили, что для этого необходимо употреблять четыре чашки кофе, однако о каком объеме идет речь – не уточняется.  

В частности, такое защитное действие для сердца кофе может оказывать при диабете, ожирении или возрастных изменениях. По данным исследователей, результаты работы можно применять как в качестве дополнительного диетического фактора для людей пожилого возраста, так и при составлении общей терапевтической стратегии.  

Ранее ученые назвали главную причину заболеваний сердца и сосудов.

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