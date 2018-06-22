Стало известно, как не заболеть особо опасным видом рака

Американские ученые нашли катализатор развития злокачественных опухолей. Им оказался белок Munc13-4, благодаря которому раковые клетки выделяют экзосомы, стимулирующие развитие опухоли. Результаты исследований помогут в разработке методов лечения онкологических заболеваний.

Экзосомы — это микроскопические пузырьки, которые состоят из липидной мембраны с молекулами белков и РНК. Как удалось выяснить ученым, эти пузырьки содержат вещества, стимулирующие рост злокачественных опухолей. Экзосомы способны транспортировать клетки, делающие ткани вокруг опухоли уязвимыми к проникновению в них злокачественных клеток. К тому же, в них могут содержаться сигнальные факторы, подавляющие человеческий иммунитет. Об этом сообщает MedicalXpress.

Ученым Висконсинского университета удалось выяснить, что кальций, избыточно присутствующий в агрессивных новообразованиях, стимулирует секрецию экзосом из клеток агрессивной формы рака молочной железы. Обнаруженный исследователями белок Munc13-4 вместе с белком Rab11 участвуют в формировании мультивезикулярных телец, содержащих экзосомы. Подавление активности этого соединения или замена кодирующего его гена дефектной копией делает клетку неспособной связывать кальций. Это, как показали исследователи, предотвращает секрецию везикул, способствующих образованию метастаз, в ответ на кальций.

Ранее сообщалось о том, что онкологи проанализировали данные около 50 тысяч пациентов за период с 1993 по 2013 год, в результате чего им удалось выявить болезнь, которая может сигнализировать о развитии рака.