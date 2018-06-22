Названа причина смерти поэта Коржавина

В пятницу, 22 июня, умер поэт Наум Коржавин. По словам его дочери Елены Рубинштейн причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

«Причина - острая сердечная недостаточность. Папа был в сознании, он дождался священника, тот прочитал молитву, перекрестил, и он умер. Очень тихо и спокойно ушел», - цитирует ее слова ТАСС.

По словам Рубинштейн, ее отец в последнее время чувствовал себя плохо, ему даже сложно было разговаривать.