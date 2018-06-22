У сожительницы Захарченко изъяли ценные бумаги на 13 миллионов рублей

В Москве у сожительницы полковника Дмитрия Захарченко изъяли ценные бумаги на общую сумму в 13 миллионов рублей. Изъятие произошло после вынесения решения Мещанским судом.

Сожительницу Захарченко зовут Мария Семынина. По данным судебного постановления, сразу же после ареста полковника она приобрела 201 ценную бумагу, каждая из которых обладала номинальной стоимостью в 1000 долларов. Таким образом, суммарно весь купленный объем оценивается в около 13 миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал 360.

Как установило следствие, собственных средств на покупку ценных бумаг у Семыниной быть не могло, поскольку она нигде не работала. Бумаги арестованы до 8 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что следственный комитет отменил постановление о признании денежных средств, изъятых при обыске квартир полковника Дмитрия Захарченко и его родственников, вещественными доказательствами по делу о взятках. Адвокат Захарченко подтвердил подлинность постановления.