Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире ситуация в сирии ТЕГИ

Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 275 сирийцам

Анастасия Евдокимова
22:53 22.06.2018
В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам. Вместе с тем отмечаются отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.
Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 275 сирийцам
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск. Представителями Центра по примирению враждующих сторон 12 и 20 июня 2018 года проведены гуманитарные акции, в ходе которых администрации населенных пунктов Ялда и Бейт-Сахм (провинции Риф Дамаск) были переданы строительные материалы для восстановления двух школ.

Успешно выполняют задачи, подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. За прошедшие сутки в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия завершены мероприятия по разминированию на доступных направлениях. Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни.

На площади Дружбы в Алеппо проведена международная акция «Свеча памяти» с участием военнослужащих Центра по примирению и Союза студентов Алеппо. Во время акции прошло зажжение свечей, возложение венков к мемориалу погибшим российским и сирийским военнослужащим, отдавшим жизнь в борьбе с международным терроризмом.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулись 185 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 847 жителей Восточной Гуты.

Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция жителям населенного пункта Шейх-Ахмед (провинция АЛЕППО) и Маррат (провинция Дейр-Эз-Зор). В каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 275 сирийцам, в том числе 123 детям.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Стало известно, как не заболеть особо опасным видом рака
Дата22.06.2018, 23:57
Стало известно, как не заболеть особо опасным видом рака
Противолодочные Ту-142 ищут субмарины «врага»: кадры конкурса «Морской Ас-2018»
Дата22.06.2018, 19:25
Противолодочные Ту-142 ищут субмарины «врага»: кадры конкурса «Морской Ас-2018»
Яркая игра Бразилии и волевая победа Швейцарии: итоги 22 июня на ЧМ-2018
Дата22.06.2018, 23:23
Яркая игра Бразилии и волевая победа Швейцарии: итоги 22 июня на ЧМ-2018
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Дата04.06.2018, 11:55
Прямое попадание: в Рязани завершился всеармейский этап конкурса «Авиадартс»
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Дата22.06.2018, 14:16
Стало известно, когда войска РХБЗ получат нового робота-разведчика
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Дата22.06.2018, 12:49
Подвиг Газдановых: как погибли семеро братьев - героев Великой Отечественной войны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
ПМЭФ'18
ПМЭФ'18
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
22:53 В стране и мире
Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 275 сирийцам
16:01 В стране и мире
Главной целью коалиции США в Сирии является смещение Асада - Захарова
12:07 В стране и мире
Видео
В Минобороны России практически уверены в выходе очередного антисирийского доклада ОЗХО
05:00 В стране и мире
Видео
В Сирии возобновляет работу молочная ферма
22:26 В стране и мире
Обстановка в различных провинциях Сирии постепенно нормализуется
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
01:02 В стране и мире
Киев потребовал перекрасить Крым на карте в украинские цвета
22:50 В стране и мире
Россия и Южная Корея будут развивать сотрудничество в Арктике
18:01 В стране и мире
Видео
Взрыв произошел в жилом доме в Заинске
17:16 В стране и мире
Видео
В ХМАО упал вертолет Ми-2
14:35 В стране и мире
Путин произвел перестановки в администрации президента
События дня
События дня
ПМЭФ-2018
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Названа полезная для сердца доза кофе
Названа полезная для сердца доза кофе
Ожесточенная схватка стада бегемотов и акулы попала на видео
Ожесточенная схватка стада бегемотов и акулы попала на видео
Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник Видео
Космонавт Артемьев снял на видео пролетающий мимо МКС спутник
Google научился предсказывать дату смерти
Google научился предсказывать дату смерти
Обороны больше нет: попытка украинских военных зарядить танк закончилась провалом Видео
Обороны больше нет: попытка украинских военных зарядить танк закончилась провалом
Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ-2018 из-за запрета жены
Мексиканец отправил свою картонную копию на ЧМ-2018 из-за запрета жены
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.