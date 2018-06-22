Российские военные врачи оказали медицинскую помощь 275 сирийцам

Российской стороной совместно с сирийским правительством выполняются мероприятия постконфликтного урегулирования в провинции Риф Дамаск. Представителями Центра по примирению враждующих сторон 12 и 20 июня 2018 года проведены гуманитарные акции, в ходе которых администрации населенных пунктов Ялда и Бейт-Сахм (провинции Риф Дамаск) были переданы строительные материалы для восстановления двух школ.

Успешно выполняют задачи, подготовленные российскими специалистами сирийские инженерно-саперные подразделения. За прошедшие сутки в населенных пунктах Дума и Эн-Насрия завершены мероприятия по разминированию на доступных направлениях. Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс восстановления мирной жизни.

На площади Дружбы в Алеппо проведена международная акция «Свеча памяти» с участием военнослужащих Центра по примирению и Союза студентов Алеппо. Во время акции прошло зажжение свечей, возложение венков к мемориалу погибшим российским и сирийским военнослужащим, отдавшим жизнь в борьбе с международным терроризмом.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Всего за прошедшие сутки в свои дома в провинции ХОМС вернулись 185 человек, в Восточную Гуту – 132 человека. Благодаря предпринимаемым усилиям в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 69 847 жителей Восточной Гуты.

Несмотря на усилия Центра по примирению в Южной зоне деэскалации из-за действий боевиков гуманитарная ситуация ухудшается. Лидеры незаконных вооруженных формирований, контролирующие распределение товаров первой необходимости в населенных пунктах юго-западной Сирии, не обеспечивают получения населением достаточного количества продуктов питания и медикаментов, изымая их в пользу боевиков.

С целью улучшения гуманитарной ситуации, оказания медицинской помощи проведена гуманитарная акция жителям населенного пункта Шейх-Ахмед (провинция АЛЕППО) и Маррат (провинция Дейр-Эз-Зор). В каждом из населенных пунктов людям передано 650 продовольственных наборов, медикаменты и предметы первой необходимости. Общий вес гуманитарного груза составил шесть тонн.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 275 сирийцам, в том числе 123 детям.