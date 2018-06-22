Россия и Южная Корея будут развивать сотрудничество в Арктике
Президенты России и Республики Корея во время двусторонних переговоров договорились о реализации «северных» проектов в транспорте и энергетике.
Фото: Пресс-служба Президента РФ
Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили в Кремле аспекты сотрудничества двух стран в арктических широтах.
В частности, речь шла о реализации проектов в сфере транспорта и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
«Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, включая реализацию совместных проектов в энергетической и транспортной сферах», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил потенциал российско-южнокорейского сотрудничества, подчеркнув, что товарооборот между двумя странами стабильно растет.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находится в России с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.