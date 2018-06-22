Россия и Южная Корея будут развивать сотрудничество в Арктике

Владимир Путин и Мун Чжэ Ин обсудили в Кремле аспекты сотрудничества двух стран в арктических широтах.

В частности, речь шла о реализации проектов в сфере транспорта и энергетики. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.

«Стороны договорились развивать взаимовыгодное сотрудничество в Арктике, включая реализацию совместных проектов в энергетической и транспортной сферах», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин высоко оценил потенциал российско-южнокорейского сотрудничества, подчеркнув, что товарооборот между двумя странами стабильно растет.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин находится в России с официальным визитом по приглашению Владимира Путина.