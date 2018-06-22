СК возбудил уголовное дело после взрыва в жилом доме в Татарстане

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в жилом доме в городе Заинска в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Татарстану.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, взрыв мог произойти из-за ремонта ненадлежащего качества. В день инцидента мужчина очищал вентиляцию в одной из квартир. При взрыве он получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.

Еще одна версия следствия – работа по установке натяжных потолков.

В результате взрыва пострадали десять человек.