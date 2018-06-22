Трамп пригрозил повысить пошлины на автомобили из Европы

Президент США Дональд Трамп пригрозил Евросоюзу увеличением пошлин на европейские модели автомобилей, если ЕС не прекратит ставить преграды на пути американских компаний. По словам Трампа, ЕС на протяжении многих лет сохранял пошлины и торговые барьеры в отношении США и их «великолепных компаний и рабочих».

«Если эти пошлины и барьеры не будут в скором времени сняты, мы введем пошлины в размере 20 процентов на все их автомобили, импортируемые в США», — написал Трамп в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что МЭРТ РФ в качестве ответной меры на увеличение США ввозных пошлин на сталь и алюминий планирует увеличить пошлины на автомобили американского производства.

США ввели 25-процентные пошлины на сталь и 10-процентные – на алюминий с 1 июня 2018 года. Под пошлины попали поставщики из Канады, Мексики и Европы. «Протекционистское» решение США вызвало волну протеста в странах ЕС.