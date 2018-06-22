Контролем за наличием полисов ОСАГО у водителей займутся видеокамеры

Системы видеофиксации правонарушений на дорогах с 1 сентября 2018 года возьмут на себя еще одну функцию: они будут контролировать наличие у водителей полисов ОСАГО. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Принцип действия системы прост. Если автолюбитель приобрел официальный полис ОСАГО, его номер находится в базе данных РСА, а теперь и ГИБДД. Камеры «сканируют» транспортные потоки, «вычленяя» автомобили, чьи номера отсутствуют в базе данных ОСАГО. Последствие – автоматическое «письмо счастья» с суммой штрафа в 800 рублей. Причем штраф будет выписываться каждый день – при проезде под камерами видеофиксации.

«Все машины, которые в течение дня попали под камеры, все будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО», - пояснил Уфимцев, которого цитирует ТАСС.

Правда, все же штраф выпишут не сразу: возможно, что номер полиса просто не был еще внесен в базу данных. А вот если при повторном попадании «под камеру» полис вновь не будет обнаружен – владельцу авто выпишут штраф.

Во время тестирования системы будут возможны сбои, признают в РСА. Если штраф выписан ошибочно, его можно оспорить в ГИБДД.

Следующим регионом, в котором заработает система, будет Татарстан. Со временем же сеть контроля раскинется по всей территории России.