Контролем за наличием полисов ОСАГО у водителей займутся видеокамеры
Системы видеофиксации правонарушений на дорогах с 1 сентября 2018 года возьмут на себя еще одну функцию: они будут контролировать наличие у водителей полисов ОСАГО. Об этом сообщил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
Принцип действия системы прост. Если автолюбитель приобрел официальный полис ОСАГО, его номер находится в базе данных РСА, а теперь и ГИБДД. Камеры «сканируют» транспортные потоки, «вычленяя» автомобили, чьи номера отсутствуют в базе данных ОСАГО. Последствие – автоматическое «письмо счастья» с суммой штрафа в 800 рублей. Причем штраф будет выписываться каждый день – при проезде под камерами видеофиксации.
«Все машины, которые в течение дня попали под камеры, все будут проверяться по итогам дня на наличие полиса ОСАГО», - пояснил Уфимцев, которого цитирует ТАСС.
Правда, все же штраф выпишут не сразу: возможно, что номер полиса просто не был еще внесен в базу данных. А вот если при повторном попадании «под камеру» полис вновь не будет обнаружен – владельцу авто выпишут штраф.
Во время тестирования системы будут возможны сбои, признают в РСА. Если штраф выписан ошибочно, его можно оспорить в ГИБДД.
Следующим регионом, в котором заработает система, будет Татарстан. Со временем же сеть контроля раскинется по всей территории России.