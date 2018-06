СМИ США опубликовали карту с нейтральным Крымом

Американское агентство Bloomberg опубликовало инфографику о выборах в развивающихся странах с рыночной экономикой.

На графике изображены государства, в которых уже состоялись выборы (темно-серый цвет), состоятся в 2018 году (зеленый цвет) и те, в который выборы предстоят в следующем году (желтый цвет).

Украина отмечена на карте желтым цветом, Россия темно-серым, а Крым серым (не относится ни к одной из стран).

Some key emerging markets are about to run the gantlet of potentially game-changing elections https://t.co/NrvIIIjjlB pic.twitter.com/PQesZ1Xo9n