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Первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в Сирии перешла на сторону законного правительства

Анастасия Евдокимова
20:54 22.06.2018
К вечеру пятницы первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях южной зоны деэскалалции.
Первая крупная группировка «Сирийской свободной армии» в Сирии перешла на сторону законного правительства
Фото: Muhmmad Al-Najjar ZUMAPRESS.com / Globallookpress

После переговоров 22 июня с.г. представителей российского Центра примирения враждующих сторон и сирийских властей с боевиками Сирийской свободной армии в Южной зоне деэскалации лидер крупной группировки «Таджамауа аль-Вият аль-Умари» Важди абу Слес заявил и переходе на сторону сирийского правительства.

Как заявил по итогам переговоров Важди абу Слес, «находящиеся под нашим контролем населенные пункты Дейр-Дама, Аш-Шиях и часть города Джаддаль добровольно с сегодняшнего дня переходят под контроль законного правительства».

«Я и мои братья по оружию открываем доступ сирийской арабской армии в наши населенные пункты: Джаддаль, Дейр-Дама и Аш-Шиях, где поднимем флаги Сирийской Арабской Республики».

Также, Важди абу Слес заявил, что «возглавляемая мной группировка теперь вместе с сирийской армией будет совместно сражаться против боевиков «Джабгат ан-Нусра» и Даешь (ИГИЛ) на юге Сирии».

К вечеру пятницы первые подразделения сирийских правительственных войск вошли в населенные пункты Дама, Аш-Шиях южной зоны деэскалалции.

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