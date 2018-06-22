Трамп продлил санкции против Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп продлил на один год санкции против Северной Кореи по закону «О международных чрезвычайных экономических полномочиях». Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Согласно закону, Трамп может регулировать торговлю и экономические отношения стран в случае угрозы нацбезопасности.

В случае, если Трамп объявляет угрозу нацбезопасности, США могут блокировать транзакции из той страны, откуда исходит угроза, и замораживать на ее территории счета.

Также согласно закону Трамп может конфисковать имущество и даже людей той страны, которая может угрожать США.