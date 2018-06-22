Швейцарец решил поддержать свою сборную альпийским рогом

Швейцарец Вернер Циммерман и двое его друзей приехали в Россию на чемпионат мира по футболу на тракторе. Стартовали из швейцарского города Рига 9 июня, преодолев за две недели более двух тысяч километров – через Германию и Польшу. С собой швейцарцы везут уникальный музыкальный инструмент – настоящий альпийский рог – деревянный, длиной около трех метров. Вернер готов сыграть на нем традиционные швейцарские напевы в случае победы его сборной.

Друзья назвали путешествие в Россию «сумасшедшим и незабываемым», тем более что их транспортное средство не предназначено для столь длительных путешествий: на каждом привале приходится проводить техобслуживание – проверять уровень масла, работу старенького двигателя. Трактору уже более полувека: такие машины собирали для работы на фабриках в 50-60-е годы. Путешественники транслируют свое путешествие на YouTube: еще в Швейцарии они выпустили петицию, призывающую помогать детям, занимающимся спортом. Болельщики уже собрали 19 тысяч евро – их перечислят в детский фонд.

Обратно друзья решили возвращаться более традиционным способом, а трактор вернется в Швейцарию на автоплатформе.