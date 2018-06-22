На Бориса Гребенщикова напали в центре Киева

На Бориса Гребенщикова, выступавшего с уличным бесплатным концертом на Пейзажной аллее в центре Киева, напал украинский националист, сообщает РИА Новости.

Молодой мужчина выскочил на импровизированную сцену с плакатом провокационного содержания, обвинив Гребенщикова в «рашизме», что в переводе с националистического означает «пророссийская позиция».

Фанаты группы вырвали из рук нападавшего плакат, а дежурившие на концерте полицейские националиста оперативно задержали, что было встречено аплодисментами зрителей.

Сам музыкант отнесся к инциденту спокойно.

«Дай ему бог все-таки прийти в себя, чтобы парень мог почувствовать себя получше», - сказал Гребенщиков.

Ранее Борис Гребенщиков неоднократно заявлял, что с удовольствием выступил бы и в Крыму, и в Донбассе, если бы «Аквариуму» поступили соответствующие предложения и что ответной реакции Киева он не боится.