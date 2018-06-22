Принц Чарльз с супругой прибыл в Солсбери после «ужасной трагедии»

Принц Чарльз и его супруга Камилла прибыли в Солсбери, чтобы убедиться в том, что в городе налаживается «нормальная жизнь». Визит проходит в рамках кампании «support Sailsbury’s recovery» («поддержка восстановления Солсбери»). По мнению экспертов, таким образом официальный Лондон, окончательно запутавшийся во лжи вокруг «дела Скрипаля», пытается таким образом поставить точку в этом скользком вопросе.

Сэр Чарльз и леди Камилла посетят сам город и бар, в котором 4 марта обедал «отравленный» Сергей Скрипаль со своей дочерью.