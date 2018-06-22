Число пострадавших при взрыве газа в Татарстане возросло до девяти

Число пострадавших при взрыве газового баллона в населенном пункте Заинск в Татарстане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу скорой помощи.

«Девять человек обратились за медицинской помощью, но часть из них — неврастения. Трое только пока тяжелые», — сказала представитель службы.

Днем в пятницу в Татарстане в городе Заинск в квартире на 5 этаже пятиэтажного 8-миподъездного жилого дома произошел взрыв газового баллона.

Ранее «Звезда» опубликовала видео спасения одного из пострадавших в результате взрыва. Мужчину спасли при помощи автолестницы.