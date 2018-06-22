Популярные каналы на YouTube станут платными

Видеохостинг YouTube объявил о намерении ввести плату за подписку на каналы популярных видеоблогеров, имеющих более ста тысяч подписчиков, сообщает The Verge.

Вместо подписки блогерам предлагается создавать фан-клубы, за членство в котором придется заплатить 4,99 доллара – за месяц. За деньги член клуба получит возможность доступа к дополнительному контенту, прямым трансляциям и новому набору эмоджи.

Также владельцы каналов смогут создавать «полки с товарами», связанными с темой их блога. Таким образом они смогут получать дополнительный доход, подобный тому, какой получают владельцы аккаунтов в Instagram.